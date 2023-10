Palermo, Corriere dello Sport: “Sale l’entusiasmo, in 3000 a Modena. Nuovo Corini…”

L'entusiasmo ritrovato e contagioso dell'ambiente, compattezza, solidità e risultati portati in dote dalla squadra, l'ardore e l'indole da condottiero accentuati da Corini, un nuovo atteggiamento del tecnico nelle ultime settimane. Il Palermo viaggia spedito e col vento in poppa, in un avvio di stagione che sembra avere creato le premesse ideali per la conquista della promozione in Serie A. L'articolo pubblicato sull'edizione odierna del Corriere dello Sport sottolinea come la sinergia tra squadra, staff tecnico e pubblico possa diventare un fattore decisivo, capace di implementare ulteriormente il valore assoluto di una squadra che ha tutte le carte in regola per centrare il salto di categoria. Dopo le tre vittorie già ottenute su quattro gare in trasferta fin qui disputate, la compagine di Corini si appresta ad affrontare un altro match probante e d'alta quota lontano dal Barbera. Sabato alle 14 toccherà al Modena di Bianco saggiare la forza di Brunori e compagni, accompagnati al Braglia dal calore e dalla passione di circa tremila tifosi rosanero. La presenza al nord ed in particolare in Emilia Romagna di un cospicuo numero di sostenitori del Palermo determinerà l'ennesimo sold out nel settore ospiti fatto registrare dai tifosi del Palermo, pronti a spingere la propria squadra verso la conquista di un ennesimo risultato prezioso e funzionale all'ottenimento dell'obiettivo. Insigne e Mateju sono tornati a lavorare in gruppo e saranno disponibili per la trasferta contro i canarini, reduci dal ko interno contro il Venezia di Vanoli che si è imposto per tre ad uno al Braglia nello scorso turno di campionato. Dopo il primo scorcio di stagione, il Palermo ha la media spettatori più alta della categoria, meglio anche di Sampdoria e Bari. Un altro blitz esterno in Emilia farebbe probabilmente polverizzare l'ultimo record stagionale di presenze, implementando ancora il numero di tifosi che gremiranno gli spalti del Barbera nel doppio turno casalingo contro Spezia e Lecco. Al netto dello stop interno contro lagunari, il Modena si è fin qui contraddistinto per qualità di gioco espresso e risultati ottenuti, rendendosi protagonista di un ottimo avvio di stagione e segnalandosi in qualità di rivelazione di questa prima parte del torneo cadetto.