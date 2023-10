Palermo, GdS: “Mancuso decisivo con il SudTirol: Corini ha il suo jolly in attacco”

Leonardo Mancuso è approdato a Palermo nella scorsa finestra di calciomercato estivo per rinforzare un parco attaccanti competitivo ed attrezzato per una categoria come la Serie B. L'edizione odierna del Giornale di Sicilia si concentra anche sul profilo del numero 7 rosanero, in piena rivalutazione dopo le ultime gare dei siciliani.

L'attaccante ex Como non si era messo decisamente in luce dopo le prime uscite del Palermo sia in Coppa Italia sia in Serie B, con il tecnico Eugenio Corini che spesso a gara in corso preferiva optare per un ingresso di Edoardo Soleri, compagno di reparto mandato però in gol a Cagliari in Coppa Italia da un calcio d'angolo battuto proprio dal classe 1992. Lavorando silenziosamente, Mancuso si è sbloccato alla quinta giornata di campionato decidendo con una zampata al novantesimo la sfida del "Del Duca" contro l'Ascoli. Da quel momento in poi, il tecnico di Bagnolo Mella si è affidato molto più frequentemente al centravanti di proprietà del Monza, proprio a discapito del già menzionato Soleri.