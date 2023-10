Serie B, Faggiano: “Parma e Palermo, fieno in cascina per la A. Bari e Catanzaro…”

"Avvio di stagione del Bari? Sono un po' in difficoltà a parlarne perché Marino è un mio amico e Mignani assolutamente pure. Evidentemente ci sono stati dei problemi, soprattutto in termini di risultati, e si è deciso di cambiare optando per un allenatore importante, di grande bravura. Ora la squadra è chiamata a compattarsi. Auguro loro il meglio, c'è tanto lavoro da fare. Parma e Palermo sono meritatamente davanti alle altre e ad ora sono le favorite, ma il cammino è ancora lungo e tortuoso. Stanno mettendo fieno in cascina, anche in previsione di un mercato di gennaio nel quale però non per forza si deve intervenire; a volte, infatti, cambiare qualcosa può finire per alterare gli equilibri. Catanzaro come il Sudtirol della scorsa stagione? Spero possa fare anche meglio... La società si è mossa bene, l'ambiente è coeso e ha fame di calcio che conta. Bravi il ds e il mister che sono riusciti a costruire una squadra forte e compatta. Che può essere una sorpresa. Sono particolarmente contento, poi, per un ragazzo che ho avuto in passato e nel quale ho sempre creduto, pur prendendomi delle offese: Andrea Fulignati, scovato in Serie D nella Sestese e che a fine campionato si aggregò al Siena per allenarsi con Marco Savorani, attuale preparatore dei portieri della Fiorentina e della Nazionale. Giocatori più interessanti del torneo cadetto? Direi Nasti, tralasciando la cavolata che ha fatto nell'Under 21, poi Kouda, Partipilo, Bayeye e Raimondo".