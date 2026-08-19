A pochi giorni dall’inizio del campionato, il mercato dicontinua a regalare movimenti e trattative importanti. Le squadre sono al lavoro per completare le rispettive rose, tra nuovi acquisti, cessioni e operazioni ancora da definire. Ecco le principali novità delle 20 formazioni del campionato cadetto, sulla base di quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport e Tuttosport.

Arezzo – Il club toscano ha operato soprattutto per rinnovare la rosa, con gli arrivi di Nunziante, Cagnano, Illanes, Oliveri, Sala e Cerri. Tra le uscite figurano invece Venturi, Gigli, Damiani, Guccione e Perrotta. Tuttosport dedica spazio anche alla nuova rosa costruita dagli amaranto.

Ascoli – Per i bianconeri diversi rinforzi in questa sessione: sono arrivati Bolsius, Acampora, De Pieri, Gattoni e Crespi, oltre ad altri giovani. Sul fronte delle uscite spiccano Forte, passato all'Entella, e Galuppini, diretto all'Ospitaletto. Tuttosport fa il punto sulle operazioni dell'Ascoli.

Avellino – Gli irpini hanno costruito una rosa con diversi giovani provenienti da club importanti. Sono arrivati Moruzzi dalla Juventus, Di Maggio dall'Inter, Faticanti dalla Juventus e Fila dal Venezia. L'ultima novità riguarda Thomas Berenbruch, centrocampista arrivato in prestito dall'Inter U23. Inoltre, secondo Tuttosport, l'Avellino ha chiesto al Frosinone il terzino Jeremy Oyono.

Benevento – Tra gli ultimi movimenti spicca l'arrivo di Luigi Cherubini, ala sinistra classe 2004, dalla Roma con la formula del prestito e diritto di opzione, oltre all'obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie A. In precedenza il club aveva rinforzato anche porta, difesa e centrocampo. Lo riporta Tuttosport.

Carrarese – La formazione toscana ha aggiunto diversi elementi alla propria rosa, tra cui Marconi, M. Cissé, Pinelli e Romani. Tra le partenze figura Illanes, passato all'Arezzo, mentre Zanon è andato al Pisa. Tuttosport riepiloga i principali movimenti della Carrarese.

Catanzaro – Il mercato dei calabresi ha portato in rosa Candela, Postiglione, Ruggero, Pafundi, Reita e Mosti. Tra le cessioni più significative quelle di Pontisso al Catanzaro? No: il centrocampista è invece passato alla Cremonese, mentre Pompetti è andato al Padova. Tuttosport fa il punto sulle operazioni dei giallorossi.

Cesena – I romagnoli hanno puntato su diversi giovani, con gli arrivi di Debenedetti dal Genoa, Fiori dal Mantova, Pagano dalla Roma, Caprini dalla Fiorentina e Natta dal Newcastle. In uscita Berti è passato alla Cremonese, mentre Cerri è andato all'Arezzo. Tuttosport riepiloga il mercato bianconero.

Cremonese – Dopo la retrocessione dalla Serie A, i grigiorossi hanno cambiato molto. Sono arrivati Gerli dal Modena, Pontisso dal Catanzaro, Vogliacco dal Genoa, Berti dal Cesena ed Elia dall'Empoli. Sul fronte delle uscite, Sernicola è andato al Benevento, mentre Tsadjout ha firmato con il Vicenza. Tuttosport riporta i principali movimenti.

Empoli – Gli azzurri continuano a puntare sulla linea verde. Sono arrivati Deli, Distefano, Cauz e Zedadka, mentre diversi giovani hanno lasciato il club in prestito o a titolo definitivo. Secondo Tuttosport, è inoltre ormai fatta per Nicola Pietrangeli, difensore classe 2000 in arrivo dal Südtirol.

Hellas Verona – È uno dei club più attivi nelle ultime ore. Dopo l'arrivo di Nunzio Lella dal Venezia nell'operazione che porta Montipò in laguna, il Verona ha ufficializzato anche il ritorno di Pawel Dawidowicz, svincolato dopo l'esperienza al Raków. Il club di Marco Baroni stringe inoltre per Walid Cheddira del Napoli e valuta Edoardo Iannoni del Sassuolo. La Gazzetta dello Sport e Tuttosport concordano sui movimenti dell'Hellas.

Juve Stabia – Le vespe hanno costruito una rosa profondamente rinnovata. Tra i nuovi arrivi figurano Douglas, Gallea, Maggioni, Scuderi, Caccavo, Patanè, Sandrucci, Kumi, Artioli e Bettella. Proprio Maggioni e Artioli sono arrivati dal Mantova. Tuttosport riepiloga le principali operazioni del club campano.

Mantova – Il colpo più recente è Vanja Vlahovic, attaccante serbo classe 2004, arrivato dall'Atalanta. Il giocatore, come riferisce Tuttosport, ha già maturato esperienza in Serie C con lo Spezia nella stagione 2025/26. Il Mantova ha inoltre inserito Gliozzi, Spinaccè, Ignacchiti e altri giovani, mentre hanno salutato il club Fiori, Marras, Maggioni e Artioli.

Modena – I canarini hanno rinforzato il centrocampo con Bianco, Azzi, Brugmad e Olzer, mentre davanti sono arrivati Bacchin, Montevago e Stênio. Tra le uscite più importanti Gerli, passato alla Cremonese, e Gliozzi, ceduto al Mantova. Tuttosport fa il punto sul mercato del Modena.

Padova – Il club veneto è al lavoro per aggiungere un altro attaccante alla rosa. Il nome più caldo, secondo Tuttosport, è quello di Gabriele Artistico, classe 2002, reduce da una stagione allo Spezia con 13 gol e un assist. Il giocatore è di proprietà della Lazio e il Padova è pronto a chiudere l'operazione. In difesa sono arrivati, tra gli altri, Lovato, Carissoni, Cocchi e Dellavalle.

Palermo – I rosanero hanno completato diverse operazioni importanti, con gli arrivi di Fortin, Barba, Cassandro, Estevez, Hernani, Strefezza e Vavassori. Proprio quest'ultimo è stato subito protagonista al debutto in Coppa Italia contro il Lecce. Ora, però, l'infortunio di Joronen potrebbe modificare le strategie: La Gazzetta dello Sport riferisce di un sondaggio per Mattia Perin della Juventus e di un interesse per Adrian Semper del Pisa. In caso di stop più breve, il club potrebbe invece puntare su Fortin.

Pisa – I nerazzurri hanno inserito in rosa Zanon, Leone, Marras, Rao e Ferrah. Il mercato ha comportato anche diverse uscite, tra cui Durosinmi, Mlakar e Stojilkovic. Tuttosport riporta i principali movimenti della formazione toscana.

Sampdoria – I blucerchiati sono ancora alla ricerca di un rinforzo a centrocampo dopo la sconfitta in Coppa Italia. Secondo Tuttosport, il nome individuato è Giuseppe Calò del Frosinone, che potrebbe rappresentare un'alternativa a Salvatore Esposito o essere utilizzato da mezzala. Resta inoltre viva l'idea del ritorno di Nicholas Pierini dal Sassuolo. La Samp attende anche i rientri di Begic, Ravanelli e Insigne.

Südtirol – Il club altoatesino prosegue la rivoluzione della rosa. L'ultima operazione riguarda Fabio Rispoli, centrocampista classe 2007? No: classe 2007 non è quanto riportato; La Gazzetta dello Sport lo indica come 19enne, arrivato in prestito dal Como dopo l'esperienza al Catanzaro. Tra gli altri innesti figurano Plizzari, Stabile, Stivanello, Varnier, Veroli, Vasic, Burnete, Bjarkason e Giorgini. Lo riferiscono La Gazzetta dello Sport e Tuttosport.

Virtus Entella – I liguri hanno aggiunto alla rosa Motolese, Corona, Forte e Felippe. Tra questi spicca Corona, arrivato dal Palermo, mentre Forte è stato acquistato dall'Ascoli. Sul fronte delle uscite figurano Castelli, Fall, Stabile e Boccadamo. Tuttosport riepiloga i principali movimenti.

Vicenza – La neopromossa ha puntato su elementi di esperienza e qualità. Sono arrivati Brighenti dal Catanzaro, Marchizza dal Frosinone, Pietrelli dalla Juventus, Valoti dallo Spezia e Tsadjout dalla Cremonese. Tra le cessioni spicca quella di Moncini, passato al Bari. Tuttosport fa il punto sul mercato dei biancorossi.

Tra le trattative più calde delle ultime ore, dunque, spiccano soprattutto Artistico al Padova, Oyono verso l'Avellino, Cheddira nel mirino del Verona, Calò per la Sampdoria e la ricerca di un nuovo portiere da parte del Palermo, con Perin e Semper tra i nomi sondati. La Gazzetta dello Sport e Tuttosport raccontano così un mercato di Serie B ancora tutt'altro che concluso.