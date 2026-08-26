Roberto Breda, allenatore ed ex tra le altre di, ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb dell'inizio della stagione calcistica italiana. Tra i temi affrontati anche la, con ilindicato tra le principali favorite, ma in un campionato che secondo Breda resta imprevedibile.

Serie B: Palermo favorito. E poi?

"Il Palermo ha fatto come al Monopoli: ha preso tutto e tutti. Le tre retrocesse hanno perso, due in casa. La B è imprevedibile. Il Palermo ha un'idea che porta avanti dall'anno scorso, quando ha sbagliato la partita contro il Catanzaro ma ha sempre fatto bene. Ancora è presto, parliamo di un campionato abbastanza imprevedibile."

La Serie A?

"Il vantaggio ce l'ha chi porta avanti un progetto tecnico: mi riferisco a Inter e Roma, che sono ripartite da Chivu e Gasperini, allenatori con cui hanno iniziato un percorso l'anno scorso."

Dove può arrivare questa Roma?

"La Roma ha dato un segnale forte. Gasperini ha dimostrato che negli anni il suo gruppo migliora sempre. Sul piano tattico mi è piaciuto come è partita la Juve, ma manca un centravanti. E le squadre forti sono quelle che hanno il centravanti più forte. Vedi l'Inter e la Roma."

E il Napoli?

"L'ho visto dal vivo, ha fatto una fatica enorme. Come identità, per vincere il campionato devi provare a fare qualcosa di diverso. Poi nel secondo tempo è venuto fuori, ma perché il Genoa ha abbassato i ritmi."