Inzaghi ha rilasciato una intervista a La Gazzetta dello Sport:

Lautaro è favorito per il titolo di capocannoniere in Serie A?

"Lautaro è una garanzia, ma per il prossimo anno mi auguro l’esplosione definitiva di un italiano. Dico Scamacca perché credo possa essere la sua stagione. Abbiamo bisogno di riportare un centravanti ai vertici della classifica cannonieri per il bene della Nazionale. Di attaccanti bravi ne abbiamo: da Scamacca a Raspadori passando per i giovani Pio Esposito e Camarda. Senza dimenticare Kean, al quale auguro di trovare continuità anche con l’Italia, e Cutrone, uno che non tradisce mai."

Vlahovic invece è ancora senza squadra. Cosa pensa della sua situazione?

"Secondo me le opportunità le ha avute. Magari sta riflettendo e cercando la soluzione migliore. Io sono convinto che presto tornerà in Italia o in Europa perché se lo merita. Quest’anno, con i risultati delle nostre squadre nelle coppe, abbiamo capito ancora di più il valore del percorso che aveva fatto all’Inter: quando ha perso due finali forse non ci si rendeva conto fino in fondo di cosa significasse arrivare a giocarsi quei trofei."