Sagramola: “Noi ottima squadra, possiamo vincere il campionato. Mercato? Ecco cosa faremo”

Parola a Rinaldo Sagramola.

Il Palermo è rientrato dalla breve sosta natalizia ed è sceso subito in campo quest’oggi per tornare ad allenarsi in vista della prima giornata del girone di ritorno di Serie D, in programma il prossimo 5 gennaio. I rosanero, tra le mura del “Renzo Barbera” ospiteranno il Marsala.

L’amministratore delegato, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha stilato un bilancio iniziale della sua avventura a Palermo: “L’esperienza al Palermo è la più importante, la più coinvolgente dal punto di vista emotivo, la più impegnativa perchè in tutte le mie esperienze precedenti sono subentrato in realtà che già esistevano. Qui si è trattato di ricostruire dalle ceneri l’intero organico, dalle squadre del settore giovanile alla prima squadra, quindi è stata sicuramente una cosa che ci ha coinvolto sia professionalmente che umanamente. Abbiamo anche avuto a che fare con i problemi del personale che lavorava con la precedente società, che ha perso il lavoro e che non abbiamo potuto riassorbire. Avverto una forte responsabilità perchè in questa vicenda accompagno una proprietà composta da due anime: quella di Dario Mirri, più direttamente più palermitana, che è più coinvolta e più esposta, e quella americana di Tony Di Piazza. Hanno riposto al sottoscritto le loro ambizioni e le loro aspettative alle quali si aggiungono quelle della quinta città d’Italia, ansiosa di tornare ai fasti di un tempo. Non ci è concesso di sbagliare nulla, tutto questo si traduce in una forte responsabilizzazione che sosteniamo con grande entusiasmo. Per me il Palermo è la mia città, io sono romano ma mi sento palermitano per i lunghi trascorsi professionali e perchè con mia moglie l’avrei comunque scelta come nostra sede di vita definitiva”.

A proposito, invece, delle mosse di mercato che il club del duo Mirri-Di Piazza intende attuare: “Noi siamo convinti di avere un’ottima squadra che ha la qualità complessiva per puntare a vincere il campionato, pur dovendosi confrontare con realtà importanti come il Savoia: squadra costruita con grandi ambizioni e più esperta di noi per quanto riguarda queste categorie. Abbiamo la convinzione di avere un buon organico, al quale è venuto a mancare per un infortunio abbastanza grave uno dei giocatori più rappresentativi: Mario Alberto Santana. Riteniamo di dovere dunque colmare con un sostituto all’altezza. La proprietà si è dichiarata disponibile senza i problemi di budget di cui si è parlato. C’è solo da trovare la persona giusta che possa venire a dare un contributo importante. A questo elemento potremmo aggiungerne qualcun altro più giovane per dare così all’allenatore più scelta nello schieramento degli Under. Questo è quello che intendiamo fare e che faremo“.

