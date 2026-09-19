Il Padova arriva al Barbera con sette punti conquistati nelle prime quattro giornate e la consapevolezza di affrontare una delle partite più impegnative del campionato. Alla vigilia della sfida contro il Palermo, Antonio Calabro ha analizzato il momento della sua squadra, soffermandosi sulle difficoltà che i biancoscudati potrebbero incontrare e sulle possibili chiavi tattiche della gara.

Il tecnico ha difeso il percorso della squadra anche dopo l'ultima trasferta, sottolineando come ad Ascoli il Padova non abbia sbagliato l'approccio. Secondo Calabro, l'avversario ha saputo mettere in difficoltà i suoi giocatori grazie alla propria qualità. Per la sfida del Barbera, gli unici indisponibili indicati dall'allenatore sono Artistico e Zanimacchia.

Il bilancio delle prime quattro giornate resta comunque positivo. Calabro ha evidenziato la crescita dell'intero gruppo, comprendendo sia chi è partito titolare sia chi è subentrato, oltre ai sette punti raccolti. Tra gli aspetti più importanti, il tecnico ha sottolineato la disponibilità dei giocatori a lavorare per migliorare.

Il focus si è poi spostato inevitabilmente sul Palermo, considerato da Calabro un vero riferimento per la categoria. Il tecnico biancoscudato ha definito i rosanero la “big del campionato”, sottolineando come abbiano mantenuto gran parte della rosa rispetto alle squadre retrocesse dalla Serie A e abbiano aggiunto ulteriori rinforzi di spessore.

Particolare attenzione è stata dedicata anche all'evoluzione tattica del Palermo. Secondo Calabro, la squadra di Inzaghi ha modificato il proprio assetto, rinunciando a un difensore centrale per inserire un centrocampista offensivo in più. Una situazione che potrebbe rendere la partita molto dinamica, con diversi momenti tattici all'interno dei novanta minuti.

Il Padova dovrà soprattutto prestare attenzione all'avvio della partita. Calabro si aspetta un Palermo aggressivo e intenso fin dai primi minuti, pronto a sfruttare eventuali errori nella costruzione dal basso. I biancoscudati dovranno quindi limitare le qualità dei rosanero, ma allo stesso tempo cercare di sfruttare le possibili lacune degli avversari.

Non c'è invece spazio per motivazioni personali nei confronti di Inzaghi, dopo quanto accaduto nella passata stagione. Calabro ha chiarito che il suo unico interesse è ottenere un risultato positivo con il Padova.

Un capitolo a parte riguarda Di Mariano, ex Palermo che ritroverà il Barbera da avversario, mentre Bortolussi è ancora alla ricerca della migliore condizione fisica. Calabro ha spiegato che il giocatore ha attraversato un periodo nel quale era concentrato anche su altri aspetti, situazione normale, e che per la sua struttura fisica potrebbe aver bisogno di più tempo per entrare pienamente in forma.

Il Padova si presenta quindi a Palermo con sette punti in classifica e un gruppo che Calabro considera in crescita. Al Barbera, però, attende i biancoscudati una delle squadre considerate più attrezzate della Serie B: il Palermo.