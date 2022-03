Prima Pagina, La Repubblica-Palermo: “L’isola non esce più dal tunnel Omicron”

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "La Repubblica-Palermo" oggi in edicola

"La corsa alle candidature manda in frantumi il cdentrodestra siciliano". Apre così la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "La Repubblica-Palermo". "Covid, frode sui guanti, indagato Saverio Romano, sequestro da 58mila euro. L'isola non esce più dal tunnel Omicron. Cassa integrazione e stabilimenti a rischio, è l'ora della grande crisi. Al Barbera in 10 mila, lo stadio torna (quasi) a riempirsi. Profughi che accolgono profughi, così batte il cuore dell'accoglienza".