Prima Pagina, La Repubblica-Palermo: “Centrodestra a pezzi sul voto”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna de “La Repubblica-Palermo”

"Centrodestra a pezzi sul voto". Apre così la prima pagina de “La Repubblica-Palermo”, oggi in edicola. "Miceli ancora al palo per la telefonata di Conte che non arriva. In 40 negano di pagare il pizzo, indagati. Leoluca Orlando e la sua faticosa uscita di scena. Il Fai apre le porte dei tesori dell'Isola. Infermiera no vax ai domiciliari, 47 dosi finte e green pass ritirati".