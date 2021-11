Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Rifiuti, 291 milioni di guai. Poker Napoli”

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" oggi in edicola

"Rifiuti, 291 milioni di guai". Apre così la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia". "A Varsavia poker in rimonta del Napoli. La nautica verso la ripartenza. Gli operatori: c'è bisogno di supporto e incentivi per i porti. Discariche esaurite. E scatta di nuovo la corsa contro il tempo". E ancora: "Si accelera sui vaccini. Dai cellulari ai bonus: cambiano le regole. Tregua arrivata tra Salvini e Giorgetti. Frecciabianca in Sicilia ma alla stessa velocità".