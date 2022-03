Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Carneficina nel teatro. Il piano di Draghi”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”

"Carneficina nel teatro". Apre così la prima pagina del “Giornale di Sicilia”, oggi in edicola. "Almeno 300 morti a Mariupol tra i rifugiati, bombe anche sugli ospedali. Il piano di Draghi contro il caro-energia. Le spese militari dividono gli alleati. Fingeva di vaccinare, infermiera ai domiciliari. A Casa Italia è resa dei conti, Mancini in bilico e accuse ai club. La coppia di amanti tradita da un gps. In Fi scatta la tregua in vista delle elezioni".