Pre Derby del Cuore: pubblico spostato sotto la tribuna coperta del “Renzo Barbera”

Il messaggio di Ismaele La Vardera circa lo spostamento del pubblico che assisterà al Pre Derby del Cuore sotto la tribuna coperta del "Renzo Barbera" a causa della condizioni meteorologiche avverse

A poche ore dallo start del " Pre Derby del Cuore ", il noto giornalista Ismaele La Vardera ha pubblicato una stories su Instagram in cui vengono forniti i dettagli circa l'ingresso del pubblico che assisterà alla manifestazione nell'impianto sportivo di Viale del Fante.

"Lo so ragazzi piove... Abbiamo spostato tutto il pubblico sotto la tribuna coperta. Se avete un biglietto di curva o di gradinata sarà valido in tribuna coperta in automatico tranquilli. Speriamo che possa aprirsi il cielo", queste le parole di Ismaele La Vardera.