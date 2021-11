Pre Derby del Cuore, Petralia: “Sport non è solo competizione, aiuteremo chi soffre”

E' stato presentato al "Renzo Barbera" lo spettacolo di beneficienza "Palermo-Catania, Pre-Derby del Cuore"

Oggi, giovedì 18 novembre, presso la sala stampa dello Stadio "Renzo Barbera", è stato presentato lo spettacolo di beneficienza "Palermo-Catania, Pre Derby del Cuore". Uno show aperto al pubblico, in programma proprio al "Barbera" sabato 11 dicembre 2021, alla vigilia del match di campionato tra Catania e Palermo, gara valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie C-Girone C. L'iniziativa a scopo benefico organizzata da Ismaele La Vardera e Roy Paci ha come obiettivo una raccolta fondi a favore delle persone colpite dal violento nubifragio che ha colpito la città e l'intera provincia etnea lo scorso ottobre.