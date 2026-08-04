Il Pisa continua a lavorare sul mercato per costruire una formazione che possa tornare immediatamente in massima serie. L'obiettivo del ds toscano adesso sarebbe quello di rinforzare il reparto offensivo. Infatti, la cessione di Durosinmi e gli addii vicini di Stojilkovic e Bonfanti spingono la società toscana a cercare un attaccante di categoria.

Sul taccuino del Pisa - secondo quanto riportato da SestaPortaNews - ci sarebbe il nome di Filippo Pittarello. L'attaccante del Catanzaro, reduce da una stagione da protagonista in cui ha messo a referto 12 reti in 34 partite, è stato sondato dai toscani. La società calabrese, però, non è intenzionata a svendere: il suo acquisto a 1,2 milioni di 2 stagioni fa è il più oneroso della loro storia. Il Pisa avrebbe però già l'ok del calciatore, pronto a sposare il progetto importante della società toscana.

Un'altra nota fa comprendere che l'addio al Catanzaro è sempre più vicino: secondo quanto riportato da CalcioCatanzaro.it, Pittarello ieri non ha preso parte della consueta partitella in famiglia in ritiro a Livigno.

Si attendono notizie in tal senso nelle prossime ore, ma la intenzione del Pisa è chiara: rinforzare il reparto offensivo.