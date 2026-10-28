Ilsi prepara alla trasferta contro ilcon l'obiettivo di consolidare il primato, ma le statistiche delle prime otto giornate invitano a non sottovalutare le insidie della squadra toscana. Il divario in classifica è significativo, con i rosanero avanti di otto punti, ma diversi dati raccontano di due formazioni capaci di trovare la via del gol con tanti interpreti e di restare pericolose fino agli ultimi minuti.

Come analizza Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, entrambe le squadre possono contare su dieci marcatori diversi, un dato che evidenzia la varietà delle soluzioni offensive a disposizione di Filippo Inzaghi e Paolo Bianco. Le differenze più interessanti emergono invece osservando i momenti della partita in cui le due formazioni segnano e subiscono gol.

Uno dei principali punti di forza del Palermo è la tenuta difensiva nel primo tempo. Nelle prime otto giornate, i rosanero hanno incassato una sola rete nei primi 45 minuti, quella contro il Padova lo scorso 19 settembre. Il Pisa, al contrario, ha già subito sei gol prima dell'intervallo, sui dieci complessivi. Un dato che potrebbe offrire al Palermo l'occasione di partire con aggressività e provare a indirizzare subito la partita.

Le due squadre, però, condividono una caratteristica: la capacità di colpire anche nel finale. Il Pisa ha realizzato cinque gol nell'ultimo quarto d'ora, mentre il Palermo ne ha segnati sei nello stesso intervallo. La sfida potrebbe quindi rimanere aperta fino al triplice fischio, con entrambe le formazioni pronte a sfruttare ogni occasione.

Tra gli aspetti sui quali i rosanero dovranno prestare maggiore attenzione ci sono soprattutto i calci piazzati. Il Palermo non ha ancora segnato su calcio d'angolo in campionato, mentre il Pisa ha già trovato la rete cinque volte da questa situazione, con una media di un gol ogni dieci corner battuti. I toscani hanno inoltre realizzato tre gol di testa, contro zero del Palermo. La squadra di Bianco può dunque contare su un'arma importante, che la difesa di Inzaghi dovrà neutralizzare.

Anche le conclusioni dalla distanza potrebbero avere un peso nella partita. Il Pisa ha subito dieci reti in campionato, cinque delle quali nate da tiri fuori area: un dato che il Palermo potrebbe provare a sfruttare, cercando soluzioni diverse dal consueto attacco alla profondità. Entrambe le squadre, inoltre, si affidano soprattutto alle conclusioni dall'interno dell'area di rigore: il Pisa ha segnato così 13 dei suoi 15 gol, mentre il Palermo ne ha realizzati 15 su 18.

I numeri confermano anche il peso dei rispettivi uomini di maggiore qualità. Dennis Johnsen è il miglior assist-man della Serie B con cinque passaggi vincenti, davanti a Matteo Tramoni, fermo a quota quattro. Il norvegese guida inoltre la classifica delle conclusioni totali con 31 tiri ed è coinvolto in 50 occasioni da tiro. Con cinque reti all'attivo, è vicino anche al proprio record personale di gol in una singola stagione di Serie B, fissato a sei nel 2024/2025 con la Cremonese.

Per il Palermo, la trasferta di Pisa rappresenta anche un'opportunità per migliorare ulteriormente il proprio rendimento lontano dal Barbera. Nelle prime quattro gare esterne di campionato, i rosanero hanno raccolto dieci punti, frutto delle vittorie contro Arezzo, Empoli e Mantova e del pareggio con l'Avellino. Un altro successo permetterebbe di raggiungere quota 13 punti nelle prime cinque trasferte, eguagliando il miglior avvio esterno della storia del club in Serie B, ottenuto nella stagione 2023/2024.

La squadra di Inzaghi potrebbe inoltre centrare la terza vittoria esterna consecutiva, un risultato che manca dall'agosto-settembre 2024. Per riuscirci serviranno attenzione e concretezza, soprattutto sulle palle inattive, senza rinunciare alle qualità offensive che hanno permesso al Palermo di conquistare il primato. I numeri indicano una sfida ricca di insidie: la solidità rosanero nei primi tempi contro la pericolosità del Pisa sui calci d'angolo potrebbe essere uno dei duelli decisivi della serata.