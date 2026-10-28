La trasferta contro ilrappresenta un ostacolo importante per il, chiamato a sfatare una tradizione poco favorevole alla Cetilar Arena per confermare le proprie ambizioni di promozione. I nerazzurri sono tra le avversarie più competitive del campionato e potranno contare sulla spinta del pubblico di casa, mentre i rosanero cercano un successo che avrebbe un peso significativo nella corsa alla Serie A. Come ricostruisce il Giornale di Sicilia, i precedenti in Toscana raccontano una storia complicata per la squadra siciliana, soprattutto negli ultimi anni.

L’ultimo confronto alla Cetilar Arena, disputato nell’agosto 2024, vide il Pisa imporsi per 2-0 sul Palermo. In panchina c’erano Filippo Inzaghi, alla guida dei toscani, e Alessio Dionisi, allenatore rosanero. Il risultato, secondo la ricostruzione del quotidiano, non rese pienamente l’idea della superiorità mostrata dai padroni di casa, che dominarono la partita lasciando poche occasioni agli avversari. Al termine della stagione, il Pisa conquistò la promozione in Serie A chiudendo al secondo posto, mentre il Palermo terminò il campionato all’ottavo e venne eliminato al primo turno dei playoff.

Tra gli incroci più amari per i rosanero ci sono anche quelli delle stagioni 2022/23 e 2023/24. Nel primo caso, nonostante il rigore sbagliato da Brunori, il Palermo passò in vantaggio con Di Mariano, ma venne raggiunto nel finale da Sibilli. Ancora più dolorosa la partita del campionato successivo: i siciliani chiusero il primo tempo avanti 2-0, grazie alle reti di Brunori e Lund, ma nella ripresa subirono la rimonta del Pisa, che vinse 4-3. Una sconfitta maturata durante una fase particolarmente negativa, che contribuì alla decisione del City Football Group di esonerare Eugenio Corini.

I numeri complessivi confermano le difficoltà del Palermo in Toscana. Le vittorie rosanero a Pisa sono quattro, ma per ritrovare l’ultimo successo in Serie B bisogna tornare al 1968, quando fu un guizzo di Nova a decidere la partita. Il bilancio dei precedenti comprende inoltre quattro pareggi e dieci vittorie del Pisa. I successi più recenti dei nerazzurri prima della ripresa dei confronti tra le due squadre arrivarono nei campionati 1991/92 e 1993/94, entrambi terminati con il punteggio di 2-0.

Tra i risultati storici figurano anche le vittorie del Palermo per 2-1 nelle stagioni 1939/40 e 1965/66. Il successo più recente del Pisa citato nel quadro storico del quotidiano risale invece alla Coppa Italia del 1989, quando i toscani prevalsero ai rigori dopo l’1-1 dei tempi regolamentari.

Un solo precedente in Toscana si è disputato in Serie A, nella stagione 1968/69: in quell’occasione il Palermo perse 4-1. Due anni dopo arrivò però un pareggio per 1-1 in Serie B, un risultato importante per i rosanero nella corsa alla salvezza e che contribuì alla retrocessione del Pisa in Serie C, deciso dalla peggior differenza reti rispetto al Taranto.

La sfida di oggi offre dunque al Palermo l’opportunità di interrompere una tradizione sfavorevole e conquistare un successo dal valore non soltanto statistico. Espugnare la Cetilar Arena significherebbe dimostrare ancora una volta la forza della squadra di Inzaghi e rafforzarne le credenziali nella lotta per la promozione.