Ilsi prepara a una delle trasferte più importanti di questo primo scorcio di stagione. La sfida contro ilrappresenta un banco di prova significativo per la squadra di, che punta alla quinta vittoria consecutiva in campionato per consolidare il primato e aumentare ulteriormente il vantaggio sulle inseguitrici. I rosanero arrivano all'appuntamento con otto punti di margine sui toscani e la possibilità, in caso di successo, di portare il distacco a undici lunghezze. Come racconta Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, la partita assume un valore particolare anche per il ritorno di Inzaghi da ex alla Cetilar Arena, dopo la separazione dell'estate 2025.

La vittoria permetterebbe al Palermo di centrare il quinto successo consecutivo in campionato, l'ottavo nelle prime nove giornate, lanciando un altro segnale alle dirette concorrenti per la promozione. La sfida, però, si preannuncia complicata: il Pisa è una delle squadre più ambiziose del torneo e può contare su una rosa di qualità, oltre che su un allenatore, Paolo Bianco, che nella scorsa stagione ha battuto i rosanero in entrambe le occasioni con un doppio 3-0. Tra le squadre retrocesse dalla Serie A, i toscani sono quelli che hanno iniziato meglio il campionato e puntano a inserirsi nella corsa alle prime posizioni. Il Palermo, dal canto suo, vuole confermare quanto già mostrato nella vittoria in trasferta contro il Mantova, dimostrando di saper imporsi anche sui campi più difficili.

A rendere ancora più particolare la serata sarà il ritorno di Inzaghi a Pisa, dove ha conquistato la promozione in Serie A prima dell'addio al club. Una separazione che ha lasciato sentimenti contrastanti tra i tifosi: se una parte continua a riconoscergli i meriti dell'impresa, altri non hanno gradito la scelta di sposare il progetto del City Football Group. Per il tecnico rosanero sarà quindi una partita dal significato personale, ma soprattutto un'occasione per dare continuità al percorso del Palermo.

Con tre impegni ravvicinati, considerando anche la successiva sfida contro il Vicenza, Inzaghi è pronto a effettuare alcune rotazioni per gestire le energie della squadra. Il primo possibile cambiamento riguarda la difesa, dove Bani potrebbe tornare titolare dopo essere partito dalla panchina contro la Carrarese. Il difensore, reduce da un intervento alla mano, è entrato nel finale della scorsa gara e ha fornito risposte positive. Al suo fianco dovrebbe esserci Peda, con Ceccaroni destinato a partire dalla panchina e Barba ancora indisponibile. Sulle fasce, invece, Augello viaggia verso la conferma a sinistra, mentre Pierozzi dovrebbe riprendersi il posto sulla corsia destra.

Anche a centrocampo potrebbero esserci novità. Segre potrebbe osservare un turno di riposo, lasciando spazio a Estevez, che affiancherebbe Ranocchia. Qualche modifica è attesa pure nel reparto offensivo: Gyasi potrebbe partire dall'inizio al posto di Vavassori sulla destra, mentre, con Palumbo ancora indisponibile, Mazzitelli potrebbe essere impiegato sulla trequarti al posto di Hernani, con la possibilità di arretrare in mediana durante la partita.

Non sembrano invece in discussione le posizioni di Johnsen e Pohjanpalo, entrambi candidati a partire dal primo minuto. Il norvegese, in particolare, va a caccia di un gol che gli consentirebbe di eguagliare il proprio miglior bottino realizzativo in una stagione di Serie B, raggiunto con la Cremonese nel 2024/25. Il Palermo cerca così un'altra vittoria pesante per continuare la propria fuga, consapevole che superare il Pisa rappresenterebbe un ulteriore passo avanti nella corsa alla promozione.