La lista dei convocati di Inzaghi.
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Il Palermo si prepara alla sfida contro il Pisa, in programma oggi alle ore 19:00, nella gara valida per il campionato di Serie BKT 2026/27.
Mister Filippo Inzaghi ha diramato la lista dei 22 calciatori convocati per la partita. Sono quattro gli assenti: Gabriel Strefezza, Barba, Antonio Palumbo e Joronen.
I convocatiPortieri:1 Perin, 12 Nespola, 14 Fortin.
Difensori:3 Augello, 13 Bani, 27 Pierozzi, 29 Peda, 32 Ceccaroni, 33 Bozzolan, 84 Cassandro, 96 Magnani.
Centrocampisti:6 Gomes, 8 Segre, 10 Ranocchia, 23 Hernani, 24 Estevez, 36 Mazzitelli.
Attaccanti:9 Vavassori, 11 Gyasi, 17 Johnsen, 20 Pohjanpalo, 99 Gabrielloni.
Assenti: Gabriel Strefezza, Barba, Antonio Palumbo e Joronen.
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