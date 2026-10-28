Ilsi prepara alla sfida contro il, in programma oggi alle ore, nella gara valida per il campionato di

Mister Filippo Inzaghi ha diramato la lista dei 22 calciatori convocati per la partita. Sono quattro gli assenti: Gabriel Strefezza, Barba, Antonio Palumbo e Joronen.

I convocati

1 Perin, 12 Nespola, 14 Fortin.

Difensori:3 Augello, 13 Bani, 27 Pierozzi, 29 Peda, 32 Ceccaroni, 33 Bozzolan, 84 Cassandro, 96 Magnani.

Centrocampisti:6 Gomes, 8 Segre, 10 Ranocchia, 23 Hernani, 24 Estevez, 36 Mazzitelli.

Attaccanti:9 Vavassori, 11 Gyasi, 17 Johnsen, 20 Pohjanpalo, 99 Gabrielloni.

Assenti: Gabriel Strefezza, Barba, Antonio Palumbo e Joronen.