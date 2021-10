Pisa, Moggi: “Non abbiamo giovani in Italia? In Serie B Lucca sta facendo sfracelli”

Le dichiarazioni di Luciano Moggi sul talento emergente che sta sorprendendo tutti a suon di gol pesanti in Serie B con la maglia del Pisa

Luciano Moggi senza peli sulla lingua. Il noto dirigente sportivo con un passato in club blasonati come Roma , Lazio , Torino , Napoli e Juventus si è espresso così ai microfoni di 7gold sull'ex bomber del Palermo , Lorenzo Lucca .

Un inizio di stagione agonistica strepitoso per l'ariete originario di Moncalieri. Sei gol nelle prime sette giornate di Serie B e Pisa primo in classifica. Fisicità, esplosività e potenza. L'identikit di Lorenzo Lucca sta attirando l'attenzione dei club più blasonati che proveranno nella prossima sessione di calciomercato ad accaparrarsi il cartellino del promettente classe 2000. Moggi ha, dunque, sottolineato come nel campionato cadetto il centravanti ex Palermo stia dominando a livello fisico e tecnico-tattico.