Perinetti: “Ilicic, talento e ombre. Roma sbagliò con Bombardini. L’Avellino in C…”

ILICIC E BOMBARDINI - I "Giocatori che go avuto durante la mia esperienza dirigenziale a Palermo che non hanno edificato una carriera proporzionale al loro grande talento? Ce ne potrebbero essere alcuni. Cito Josip Ilicic che per me poteva essere un calciatore di livello mondiale. Ha fatto una carriera importante ma non quella che avrebbe potuto fare a causa di alcuni problemi che sono stati sempre un po' psicologici e caratteriali. Non è riuscito a trovare la giusta continuità per esprimere il suo talento straordinario e che avrebbe potuto portarlo a giocare nelle migliori squadre d'Europa. Un calciatore per me bravissimo e talentuoso, ma anche incompiuto per le ombre che hanno avversato il ragazzo nel suo percorso. Il calciatore per cui invece stravedevo a Palermo era Davide Bombardini. La Roma lo gestì male perché lui passò dal club rosanero alla formazione di Fabio Capello pur non avendo un ruolo e caratteristiche tattiche funzionale e adatte a giocare in quella squadra. Sarebbe stato preferibile che il club giallorosso lo mandasse a giocare in un club che optava per il 4-3-3, non dico per forza il 4-2-4 dei rosanero di quel periodo. Lui è uno dei pochi giocatori che io ricordi che sapeva dribblare in un fazzoletto sulla riga di fondo. Non aveva bisogno di rientrare sul piede preferito, andava a saltare l'avversario con straordinaria naturalezza, era dotato di un dribbling tranciante e secco ed aveva la rara dote di riuscire ad abbinare qualità tecnica ad esplosività e rapidità non comuni ".