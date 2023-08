Avellino, Perinetti: “Noi favoriti? Andrei piano. Su Golemic ci è dispiaciuto…”

"Abbiamo annunciato Cionek e Rigione, sono stati due capitani importanti di club di Serie B. Pezzella? Io ho visto uno che gli somigliava che girava per il campo, poi vedremo, sarà compito dell'addetto stampa annunciare i calciatori. Non rubo il lavoro a nessuno. Le uscite? Al momento abbiamo fatto 11 uscite, siamo già in testa a questa classifica, qualche altra cosa verrà fatta anche in uscita. Mercato finito? E' una domanda che ci facciamo tutti, vediamo, siamo al 12 agosto, il calciomercato è dinamico, siamo vigili, siamo attenti e cerchiamo le occasioni che possono capitare. L'anno scorso l'Avellino ha fatto un campionato deludente, quindi è giusto provare a ricostruire qualcosa. Noi favoriti? Ci andrei piano con le parole. Il Benevento non ha toccato quasi nulla, ha un organico che l'anno scorso voleva andare in A e si è ritrovato in C. Il Crotone ha fatto 82 punti l'anno scorso, ha fatto poche uscite, e quindi è da tenere d'occhio. E il Catania viene da un campionato di Serie D vinto, ha mantenuto in organico 8 giocatori e giocherà con entusiasmo. Quindi ci sarà da fare attenzione anche a loro. Oltre poi alle sorprese che ogni anno si verificano".