Parma-Palermo, crocevia per i playoff al Tardini: Corini e Pecchia si giocano tanto

Parma e Palermo si sfideranno a partire dalle ore 14.00 all'Ennio Tardini

“Parma-Palermo vale tutto. Bivio playoff al Tardini". Questo il titolo in apertura dell'edizione odierna della Corriere dello Sport che punta i riflettori sul prossimo match che vedrà impegnati i ragazzi di Eugenio Corini in quel dell'Ennio Tardini contro il Parma di Fabio Pecchia. Un vero è proprio crocevia in chiave playoff, tra la nona e l'ottava forza del campionato di Serie B attuale.

In virtù del risultato sfavorevole del club crociato in quel di Como, per altro prossimo avversario dei rosanero in data odierna, la compagine di Eugenio Corini è momentaneamente in zona playoff all'ottavo posto e l'obiettivo è quello di consolidare tale posizione, cercando anche di guadagnare quanto più terreno possibile per diminuire il numero delle partite da disputare nel minitorneo. Di conseguenza, non perdere oggi contro Buffon e compagni sarà fondamentale.

Matteo Brunori, autore di 17 reti e tre assist in 31 partite disputate sarà disponibile per la trasferta di oggi, d'altro canto è ancora da valutare la sua integrità fisica. Inoltre, l'ex Virtus Entella e Juventus non pare dare garanzie per l'intero svolgimento della gara. E' molto probabile che possa eventualmente giocare a partita in corso, lasciando spazio dal 1' ad Edoardo Soleri e Gennaro Tutino. (Ecco le probabili formazioni). Salterà invece la sfida dei totem a centrocampo con Franco Vazquez, Valerio Verre. Quest'ultimo non è ancora riuscito a ritornare disponibile dopo la febbre rimediata nei giorni scorsi.

Tornando al reparto d'attacco dei rosanero, ecco che torna al Tardini di Parma, l'ex Gennaro Tutino pronto a prendersi sulle spalle insieme ad Edoardo Soleri la squadra guidata da Eugenio Corini. Sul passato bianconero, del centravanti scuola Napoli ne ha parlato Fabio Pecchia in sede di conferenza stampa alla vigilia: "Qui non si sentiva valorizzato? Tutino sa benissimo com’è arrivato a luglio quindi c’è poco da aggiungere. Da noi è sempre stato messo nelle condizioni di giocare. E’ stato lui a volere prendere altre strade."