Palermo, Verre leader tecnico per Corini: con qualità ed esperienza è un punto fermo

Valerio Verre è il nuovo punto fermo del Palermo di Eugenio Corini

"Palermo – Qualità, esperienza e leadership. Adesso Verre è un punto fermo". Questo il titolo in apertura dell'edizione odierna della Giornale di Sicilia che punta i riflettori sul centrocampista rosanero, Valerio Verre. L'ex Pescara è stato prelevato nella sessione invernale di calciomercato dalla Sampdoria.

Piede educato, rapidità d'esecuzione e di pensiero, sopraffina visione di gioco, Verre rappresenta un profilo di alto lignaggio per gli attuali standard del campionato di Serie B. Il giocatore capitolino si è mostrato un centrocampista esperto, eclettico e strutturato, una virtuosa evoluzione rispetto a quel giovane prospetto facente parte del gruppo della promozione in Serie A guidato da Gennaro Gattuso prima e Beppe Iachini poi. Nei momenti della stagione in cui Brunori è passato in sordina, il fantasista ha preso in mano le redini della squadra, con colpi da fenomeno e giocate decisive.

Verre: “Palermo in A al più presto, l’obiettivo è cambiato. Quel gol al Frosinone…” — In rosanero, Verre ha totalizzato appena sette presenze ed ha già totalizzato 2 reti e 2 assist. Il primo, l'indimenticabile gol da centrocampo contro il Frosinone capolista al Renzo Barbera. Dinamismo, verticalità alla manovra offensiva, velocità d'esecuzione, il nativo di Roma è un plus per il Palermo FC di Eugenio Corini. Intuizione del tecnico di Bagnolo Mella quella di spostare l'ex Sampdoria nel ruolo di mezz'ala sinistra. Posizione nella quale fino ad oggi ha fatto le fortune di Pigliacelli e compagni.