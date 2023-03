Verre: “Palermo in A al più presto, l’obiettivo è cambiato. Quel gol al Frosinone…”

Le dichiarazioni rilasciate dal centrocampista del Palermo, Valerio Verre

"Ero giovanissimo e da centrocampista la vedevo così. Contro il Frosinone, ho un po’ esagerato (ride, ndr) perché ho calciato da oltre cinquanta metri. Una vera favola". Lo ha detto Valerio Verre, intervistato ai microfoni de "La Repubblica". Fra i temi trattati dal centrocampista del Palermo, approdato alla corte di Eugenio Corini nel corso della sessione invernale di calciomercato, anche la rete messa a segno lo scorso 18 febbraio contro il Frosinone. Un gol spettacolare siglato dall'ex Sampdoria dalla metà campo destinato a diventare la perla dell'anno.

"Le mie conclusioni sono sempre speciali? Ricordo quella di Trapani, col Pescara quando lo trascinai in A, e con la Sampdoria a Firenze: stop in corsa e pallonetto nella sfida tra ex rosanero vinta da Ranieri su Iachini grazie a quella magia a pochi minuti dalla fine. Non ho segnato tanto tranne che a Perugia, il mio record: 12. Lì sono andato più sulla quantità che sulla bellezza", le sue parole.

LA PROFEZIA -"Ho detto che mi sarei sposato a 28 anni? Sembra fatto apposta. Con Alessandra, a un certo punto, abbiamo capito che era ora di consolidare il rapporto. Forse sono davvero un mago (altra risata, ndr). Viaggio di nozze a Dubai? Ci sono stato, ma prima del “sì”. La luna di miele l’abbiamo rimandata perché mia moglie era incinta di Aurora. Ci stiamo organizzando per questa estate ma non sappiamo ancora dove. L’anniversario del matrimonio coincide tra l’altro con i play-off. Con le mani, ad ogni gol, disegno sempre la A? Festeggio così per Alessandra e Aurora, e anche per Anna, la mamma, papà e mia sorella. Fin da quando avevo cinque anni hanno fatto sacrifici enormi. Papà mi lasciava a Trigoria e aspettava ore senza neanche guardare gli allenamenti. Mi ha inculcato l’amore per calcio e tennis in particolare. Forse, sarei stato un secondo Nadal...".

OBIETTIVO SERIE A -"Quando il Palermo in A? Al più presto. L’obiettivo è cambiato, lo ha detto anche Corini. Ormai si può sperare in tutto. Siamo stati in Spagna per preparare un finale al massimo. L’anno scorso, il Girona ce l’ha fatta, ai play-off. Siamo sulla strada giusta. Sarà compito nostro trasformare il progetto pluriennale in un cammino prestigioso. Se mi preoccupano di più le squadre che puntano ai play-off o quelle che vogliono salvarsi? Pensiamo a noi, da Palermo e alle lacune che bisogna colmare".