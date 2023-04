Parma-Palermo, Corini mischia le carte: indisponibili e soluzioni rosa al ‘Tardini’

Il tecnico del Palermo, Eugenio Corini mischia le carte in vista del match di Parma

"Parma-Palermo: ballottaggi, rilanci e…conferme. Corini prova a comporre il puzzle". Questo il titolo in apertura dell'edizione odierna del Giornale di Sicilia che punta i riflettori sul prossimo match che vedrà impegnati i ragazzi di Eugenio Corini in quel dell'Ennio Tardini contro il Parma di Fabio Pecchia. Un vero è proprio crocevia in chiave playoff, tra la nona e l'ottava forza del campionato di Serie B attuale.

L'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" si sofferma sugli infortuni che hanno falcidiato l'organico rosanero per questo delicato impegno in chiave playoff. In particolare Corini è in oggettiva emergenza nel reparto difensivo con Marconi, Nedelcearu e Bettella fermi ai box per problemi fisici di diversa entità. Accanto a Mateju, unico superstite, dovrebbero giocare il danese Graves e l’uruguaiano Orihuela, pronto al debutto dal primo minuto nel campionato di Serie B. Centrocampo che non vive un bellissimo momento, al netto della febbre rimediata dal top player, Valerio Verree dal mancato recupero di Jérémie Delphin Broh. Di conseguenza, agli ordini del tecnico nativo di Bagnolo Mella, in zona nevralgica ci saranno: Valente, Gomes, Damiani, Saric, Segre e Aurelio. Di questi, quattro avranno una maglia dal 1'.

Concludendo con il reparto offensivo. Il Palermo ha sicuramente ritrovato Matteo Brunori, pronto a subentrare nella ripresa con la massima aspirazione di un bomber fermo da due partite, il gol. Dunque, chiavi dell'attacco che verranno affidate da Gennaro Tutino ed Edoardo Soleri, usciti tra gli applausi del 'Barbera' nel confronto con il Modena, vinto 5-2 da Pigliacelli e compagni. C'è anche Luca Vido a disposizione.

Alla vigilia, il tecnico Eugenio Corini ha parlato così sugli indisponibili per il match del Tardini contro il Parma.

"Convocati? Tante situazioni, meritano un approfondimento. Saremo diciannove, più Lo Coco della Primavera. Stulac inizierà un percorso a Manchester riabilitativo, Elia sta lavorando a Bergamo. Marconi, Broh Bettella e sala abbiamo speranze di recuperarli per la settimana prossima. Andiamo ad affrontare una parte di campionato impegnativa e ci siamo presi una settimana in più. Verre ha avuto febbre, questa mattina era sfebbrato ma abbiamo preferito tenerlo a casa. Cercheremo di capire se potrà agganciare la squadra a Parma per capire se possiamo recuperarlo per la panchina, Nedelcearu aveva febbre questa mattina e non potrà partire con noi. Di Mariano è stato gestito in queste due settimane per il problema al ginocchio. Ha forzato questa mattina, ma non sarà disponibile. Questo è il quadro della situazione".