Palermo-Modena 5-2: festival di gol, i rosa in rimonta travolgono gli emiliani

Prima senza Brunori per la compagine rosanero da quando il bomber italobrasiliano veste la maglia del Palermo. Assenza pesante a cui si aggiungono anche in forfait in difesa di Marconi e Bettella, oltre alle indisponibilità di Sala ed Orihuela. Di Mariano, alle prese con una fastidiosa infiammazione al ginocchio che ne ha pesantemente condizionato la settimana. Modena di Tesser in fiducia dopo la prestigiosa vittoria al Braglia contro il Pisa, la squadra emiliana ha un solo punto di distacco dalla formazione siciliana in classifica. Solito 3-5-2 elastico per i padroni di casa: Pigliacelli tra i pali, Mateju, Nedelcearu e Graves a comporre il terzetto difensivo, Valente e Aurelio esterni a tutta fascia. Tutino affianca Soleri in avanti. Avvio choc per il Palermo, verticalizzazione di Tremolada per Strizzolo che brucia Nedelcearu in velocità e supera Pigliacelli con un lob dolcissimo. Canarini in vantaggio e gara subito in salita per gli uomini di Corini. Occasionissima per il pari al minuto undici: Gomes va in percussione centrale e imbuca bene per Soleri, interno destro piazzato che sfiora il palo alla destra di Gagno. Palermo in forcing e pericoloso con un gran destro a giro di Verre, contrato dalla difesa emiliana in corner. Difesa rosanero che sbanda paurosamente, errore in disimpegno di Graves e liscio di Nedelcearusu un cross da destra, Magnino calcia a botta sicura ma non centra la porta da pochi metri. Valente ci prova con il destro su una respinta corta della difesa di Tesser, Gagno blocca senza patemi. Il Palermo trova la trama giusta al minuto venticinque: Pigliacelli ispira Aurelio in modalità playmaker, verticalizzazione per Soleri e scarico su Tutino, il destro secco dell'ex Parma, complice una deviazione, trova l'angolino basso e si insacca imparabilmente per Gagno.