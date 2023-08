Palermo, verso Cagliari in Coppa Italia: Mancuso ok, decide Corini. Soleri…

Recuperare frecce al proprio arco in prossimità dell'avvio della stagione ufficiale. Eugenio Corini tira un sospiro di sollievo dopo l'allenamento svolto dalla squadra a Veronello nella giornata di ieri. L'edizione odierna del Giornale di Sicilia si sofferma in particolare sulla situazione nel reparto offensivo, nella fattispecie sulle condizioni di Leonardo Mancuso. L'ex Como aveva subito un brutto trauma distorsivo alla caviglia, in seguito ad un fortuito scontro di gioco, durante la parte del ritiro estivo svolta a Spiazzo. Le previsione iniziale, relativamente ai tempi di recupero, era dai trenta ai quaranta giorni di stop. Fortunatamente il ragazzo ha bruciato le tappe, ieri ha partecipato attivamente all'allenamento congiunto con l'Ambrosiana, formazione veneta che milita in eccellenza, segnando anche una rete. L'attaccante di origini siciliane si è messo l'infortunio alle spalle e scalpita per tornare a tutti gli effetti a disposizione di Corini. Nella prima fase della preparazione estiva, il tecnico lo aveva spesso schierato nell'undici di partenza nei test amichevoli, apprezzandone duttilità e concretezza ed impiegandolo largo a sinistra nel tridente offensivo. L'ex Empoli può ovviamente interpretare con padronanza e discreta vena realizzativa anche il ruolo di terminale offensivo centrale, come dimostra l'evoluzione della sua carriera fin qui. Corini deciderà se convocarlo e magari utilizzarlo part time già nella sfida di Coppa Italia contro il Cagliari ma, se non vi saranno intoppi in corso d'opera la sua presnza all'esordio in campionato il prossimo 18 agosto, al San Nicola di Bari contro i galletti guidati da Mignani, non è in discussione. Corini monitora anche le condizioni di Valente e Soleri, reduci da piccoli infortuni di natura traumatica di modesta entità, anche loro pronti a tornare a disposizione. Di Mariano sta recuperando ritmo e condizione dopo il problema muscolare ed a Cagliari ci sarà, così come Brunori ed Insigne certi di una maglia da titolare contro la squadra di Ranieri.