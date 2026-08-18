È il giorno della presentazione ufficiale di Dominic Vavassori. Il nuovo attaccante del Palermo parlerà per la prima volta in conferenza stampa da calciatore rosanero nella giornata di oggi, martedì 18 agosto, alle ore 13.30, direttamente dal Palermo CFA. Di seguito tutte le indicazioni fornite dal club per gli operatori dell’informazione."Martedì 18 agosto alle ore 13.30 Dominic Vavassori sarà presentato in conferenza stampa al Palermo CFA.

L’ingresso al Centro Sportivo di Torretta sarà consentito esclusivamente agli Operatori dell’Informazione in possesso dell’accredito stagionale 2026-2027 per assistere alle conferenze stampa del Palermo FC.

I rappresentanti dei Media dovranno accedere all’area di parcheggio alle ore 13.10 e saranno accompagnati in gruppo in Media Room dal personale stewards alle ore 13.15: nel rispetto del lavoro reciproco è richiesta la massima puntualità.

Potranno partecipare alla conferenza stampa:– un giornalista o collaboratore in attesa di iscrizione OdG per ciascun quotidiano/agenzia di stampa/testata web/emittente televisiva/emittente radiofonica;– un fotografo professionista per ciascun quotidiano/testata web/agenzia fotografica;– un tecnico per ciascuna emittente televisiva.

La Media Room sarà disponibile esclusivamente fino a 20 minuti dal termine della conferenza stampa: successivamente, tutti gli Operatori dell’informazione saranno accompagnati all’area di parcheggio dal personale stewards.

Non sarà consentito effettuare riprese video in diretta della conferenza stampa: gli Operatori dell’Informazione potranno utilizzare le immagini video pubblicate sui canali ufficiali Palermo FC (le testate online esclusivamente tramite embed) secondo quanto previsto dall’esercizio del diritto di cronaca.

Non sarà consentito effettuare riprese video-fotografiche all’interno del Palermo CFA ad eccezione della Media Room."