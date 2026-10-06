La Lega Serie B ha ufficializzato date e orari delle partite dalla 12ª alla 20ª giornata del campionato. Un calendario che accompagnerà il Palermo tra novembre e gennaio, con un programma caratterizzato da diversi impegni ravvicinati e dalla chiusura del girone d’andata al Renzo Barbera.

Il primo appuntamento sarà in trasferta: sabato 21 novembre alle 17:15 i rosanero saranno ospiti del Catanzaro. Tre giorni più tardi, martedì 24 novembre alle 20:00, il Palermo tornerà al Barbera per affrontare il Südtirol.

Nuovo impegno casalingo sabato 28 novembre alle 19:30, quando a Palermo arriverà il Benevento. La squadra di Filippo Inzaghi tornerà poi in campo il 6 dicembre, domenica alle 17:15, sul campo del Verona.

Il calendario prevede quindi un altro turno infrasettimanale: mercoledì 9 dicembre alle 20:00 sarà il momento di Palermo-Cremonese. Appena tre giorni dopo, sabato 12 dicembre alle 17:15, i rosanero saranno di scena sul campo del Cesena.

Dopo la trasferta romagnola, il Palermo tornerà al Barbera domenica 20 dicembre alle 17:15 per sfidare la Virtus Entella. Il 2026 calcistico dei rosanero si chiuderà invece in trasferta: domenica 27 dicembre alle 12:30 è in programma Modena-Palermo.

L'ultima gara del programma ufficializzato dalla Lega Serie B sarà invece nel nuovo anno. Sabato 9 gennaio alle 17:15, il Palermo affronterà l’Empoli al Barbera, chiudendo così il girone d’andata davanti al proprio pubblico.

Il calendario del Palermo