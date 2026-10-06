Palermo, ufficiali date e orari fino a gennaio: il calendario dalla 12ª alla 20ª giornata.
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La Lega Serie B ha ufficializzato date e orari delle partite dalla 12ª alla 20ª giornata del campionato. Un calendario che accompagnerà il Palermo tra novembre e gennaio, con un programma caratterizzato da diversi impegni ravvicinati e dalla chiusura del girone d’andata al Renzo Barbera.
Il primo appuntamento sarà in trasferta: sabato 21 novembre alle 17:15 i rosanero saranno ospiti del Catanzaro. Tre giorni più tardi, martedì 24 novembre alle 20:00, il Palermo tornerà al Barbera per affrontare il Südtirol.
Nuovo impegno casalingo sabato 28 novembre alle 19:30, quando a Palermo arriverà il Benevento. La squadra di Filippo Inzaghi tornerà poi in campo il 6 dicembre, domenica alle 17:15, sul campo del Verona.
Il calendario prevede quindi un altro turno infrasettimanale: mercoledì 9 dicembre alle 20:00 sarà il momento di Palermo-Cremonese. Appena tre giorni dopo, sabato 12 dicembre alle 17:15, i rosanero saranno di scena sul campo del Cesena.
Dopo la trasferta romagnola, il Palermo tornerà al Barbera domenica 20 dicembre alle 17:15 per sfidare la Virtus Entella. Il 2026 calcistico dei rosanero si chiuderà invece in trasferta: domenica 27 dicembre alle 12:30 è in programma Modena-Palermo.
L'ultima gara del programma ufficializzato dalla Lega Serie B sarà invece nel nuovo anno. Sabato 9 gennaio alle 17:15, il Palermo affronterà l’Empoli al Barbera, chiudendo così il girone d’andata davanti al proprio pubblico.
Il calendario del Palermo
- 21 novembre, ore 17:15: Catanzaro-Palermo
- 24 novembre, ore 20:00: Palermo-Südtirol
- 28 novembre, ore 19:30: Palermo-Benevento
- 6 dicembre, ore 17:15: Verona-Palermo
- 9 dicembre, ore 20:00: Palermo-Cremonese
- 12 dicembre, ore 17:15: Cesena-Palermo
- 20 dicembre, ore 17:15: Palermo-Virtus Entella
- 27 dicembre, ore 12:30: Modena-Palermo
- 9 gennaio, ore 17:15: Palermo-Empoli
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