Palermo, trasferte in aereo? Pagano i giocatori rosanero se non si vince

La proposta, avanzata dallo staff tecnico e avallata dai giocatori, è questa: si parte in aereo e le spese sono interamente a carico del club in caso di vittoria

"Proprio col nuovo tecnico, la squadra ha fatto un passo avanti nei confronti della società (...) si parte in aereo e le spese sono interamente a carico del club in caso di vittoria. In caso contrario, la squadra si accolla la differenza tra il viaggio in aereo e quello «classico» (in nave o pullman). A metà con la società, se si pareggia. Per intero, se invece si perde", si legge sul Gds.