Palermo, tour de force per la A: 5 match in 21 giorni per Corini, trasferte dure…

Tour de force in calendario per il Palermo di Corini: cinque match in ventuno giorni per spiccare il volo in classifica e puntare dritti alla Serie A. Si parte dal match del Del Duca contro l'Ascoli

Gestire e dosare al meglio, risorse tecniche ed energie fisiche e mentali. Corini ed il suo staff si concentrano per capitalizzare al meglio, in termini di punti e prestazioni, il tour de force che attende il Palermo alla ripresa del campionato di Serie B dopo la sosta. Approfondimento sul tema pubblicato oggi dal Giornale di Sicilia, con Brunori e compagni attesi da impegni tanto delicati quanto ravvicinati, potenzialmente decisivi per fornire slancio ed entusiasmo in ottica promozione. Le prime tre gare di campionato hanno portato in dote sette punti al Palermo di Corini, chiamato adesso a fronteggiare ben cinque match in ventuno giorni. Si partirà proprio dal Del Duca nella sfida contro l'Ascoli di Viali, per poi ospitare dopo sei giorni al Barbera il Cosenza di Caserta. Venezia e Modena saranno due trasferte probanti in grado di fornire indicazioni molto attendibili su valore ed ambizioni della compagnie siciliana, il Sudtirol di Bisoli al Barbera è avversario assai ostico come insegna la storia recente. Classifica ed organici alla mano, sottolinea il noto quotidiano regionale, Ascoli e Cosenza appaiono le gare maggiormente alla portata del Palermo ma, nella scorsa stagione, la squadra di Corini ha perso per strada molti punti pesanti proprio con avversari sulla carta di caratura inferiore sul piano tecnico. Il Palermo edizione 2023-2024 ha fin qui invertito la rotta, imponendo il suo maggior tasso qualitativo contro le matricole Reggiana e Feralpisalò. Tris calato sia contro i ragazzi di Nesta al Mapei Stadium, sia al cospetto dei gardesani di Vecchi tra le mura amiche.