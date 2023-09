Ascoli-Palermo, Gds: “Corini e le scelte in mediana. Gomes e Coulibaly scalpitano…”

Dolci problemi di abbondanza. Dilemmi gradevoli per ogni allenatore, chiamato a definire l'undici titolare scegliendo tra numerose opzioni di pari livello. per sua fortuna, grazie ad una sessione estiva di mercato eccellente condotta dal binomio dirigenziale Rinaudo-Bigon, Corini si trova a sfogliare la margherita alla vigilia di ogni match in questa nuova stagione. L'edizione odierna del Giornale di Sicilia illustra le possibili soluzioni vagliabili dall'allenatore di Bagnolo Mella in un reparto che resta vero e proprio ago della bilancia nell'economia del gioco di ogni squadra. Roster di centrocampo del Palermo FC particolarmente pregno di interpreti di spessore e qualità, perfettamente complementari ed assemblabili tra loro in virtù di specifiche peculiarità tecnico-tattiche. Nessuno parte titolare inamovibile in zona nevralgica, ma i riscontri forniti dal rettangolo verde posso dare indicazioni interessanti in tal senso. Il trio composto da Stulac in cabina di regia, con Segre ed Henderson intermedi dinamici e muscolari, ha funzionato a meraviglia nel match interno contro la Feralpisalò. Fosforo, geometrie e verticalità conferite alla manovra dallo sloveno, gamba, schermatura ed inserimento negli spazi assicurati dall'ex Torino e dal centrocampista scozzese. Prova convincente e grande sinergia tra i tre profili, leggermente favoriti per una maglia da titolare anche ad Ascoli nel prossimo turno di campionato. Tuttavia, anche Claudio Gomes, schermo davanti la difesa per l'intera scorsa stagione ma impiegabile anche da mezzala, ed il nuovo arrivato Coulibaly scalpitano, desiderosi di scendere in campo dal primo minuto al Del Duca. Senza dimenticare talento ed esplosività del giovane Vasic, tecnica, rapidità ed incisività nell'attacco degli spazi aperti nel cuore della difesa avversaria dai movimenti degli attaccanti. Imbarazzo della scelta per Corini che, al netto delle scelte in sede di formazione iniziale, ha numerosi assi nella manica da giocarsi in corso d'opera che possono cambiare morfologia al reparto e volto al match.