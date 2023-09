Palermo, Gazzetta dello Sport: “Ecco il vero Stulac, rilancio Leo dopo stop 5 mesi”

L'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport" dedica un approfondimento a Leo Stulac, centro campista sloveno autore dea raddoppio rosa e tra i migliori in campo nella sfida contro la Feralpisalò. La rosea, nell'articolo in questione pubblicato sulle pagine regionali, sottolinea l'importanza della prestazione del playmaker ex Venezia, reduce da un'annata avversata da un brutto e fastidioso infortunio che lo ha costretto ad una lunga inattività. Una prova da vero Stulac contro i gardesani, Corini sembra aver ritrovato quel giocatore individuato poco più di un anno fa, in sede di calciomercato, come profilo ideale per prendere in mano le chiavi del centrocampo in cabina di regia. Fiore all'occhiello del Palermo in quella sessione di campagna trasferimenti, Stulac faticò non poco a trovare ritmo e condizione fisica ideale dopo l'ultimo periodo ai margini del progetto Empoli . Brutta performance personale e di squadra nella sonora batosta dei rosa a Terni, Gomes che lo scalza dal ruolo di titolare in zona nevralgica. Poi l'infortunio che lo costringe allo stop per l'intero girone di ritorno, le cure a Manchester preso il centro sportivo di proprietà della holding. Quindi il ritiro estivo e la voglia di recuperare il tempo perduto. Contro la Ferakpisalò, evidenzia il noto quotidiano sportivo nazionale, una partita brillante, autoritaria e volitiva, in cui il regista sloveno ha dettato con maestria e sopraffina visione di gioco, tempi e tracce della manovra rosanero. Fosforo e qualità in sede di impostazione ed anche un gol pesante, su assist di Segre in avvio di ripresa con un collo interno destro che ha battuto Pizzignacco. Adesso Stulac deve trovare continuità e forgiare ulteriormente la sua condizione psicofisica, a partire dalla trasferta di Ascoli che attende la squadra di Corini dopo la sosta del 9 settembre. Al top della forma, l'ex Empoli costituisce un valore aggiunto dirimente in questa categoria.