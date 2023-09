Palermo, Gazzetta dello Sport: “Brunori-Nestorovski, sfida tra bomber ad Ascoli…”

Sfida tra bomber. Passato e presente si incrociano, per provare a scrivere il futuro. Ascoli-Palermo mette a confronto due bomber di razza che, ognuno a suo modo, in epoche e contesti profondamente diversi, hanno scritto pagine significative della recente storia rosanero. L'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport" focalizza questo aspetto suggestivo ed interessante a corredo della presentazione del match tra rosanero e marchigiani in programma sabato 16 settembre al "Del Duca". Brunori è il simbolo di un Palermo che riemerge progressivamente dalle sue ceneri, fino a trovare ristoro, struttura ed ambizione di prim'ordine nella nuova e prestigiosa era societaria targata City Football Group. Quasi cinquanta gol in due anni in gare ufficiali, una crescita esponenziale sul piano tecnico-tattico nell'interpretazione del ruolo, la fascia di capitano di un Palermo che punta dritto alla promozione in Serie A dopo l'accesso ai playoff soltanto sfiorato nella passata stagione. Capitano del Palermo nella fase discendente e terminale, suo malgrado, dell'era Zamparini lo è stato anche Ilija Nestorovski. Novantanove presenze in tre stagioni tra A e B, impreziosite da trentaquattro gol ed una leadership tecnica e caratteriale crescente in seno al comparto offensivo. Il rovinoso epilogo, con tanto di mancata iscrizione in Serie B e fallimento del vecchio club, nell'estate del 2019, chiuse l'esperienza del bomber macedone in Sicilia. La rosea ripercorre poi il prosieguo della carriera di Nestorovski nel panorama calcistico italiano. Quattro anni all'Udinese con un impiego assai limitato, prima della scadenza del contratto con il club friulano e la nuova avventura ad Ascoli. Accordo biennale nella scorsa sessione estiva di calciomercato tra Nestorovski e la società marchigiana, debutto con l'Ascoli nel finale del match perso a Bolzano contro il Sudtirol. La prima volta da ex contro il Palermo potrebbe coincidere con l'esordio da titolare in bianconero per l'attaccante macedone. L'ultima parola spetterà a Viali, visto che Nestorovski si aggregherà al gruppo in questi giorni in quanto reduce dalle gare di qualificazione ad Euro 2024 con la Macedonia del Nord.