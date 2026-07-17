Il Palermo ha deciso di cambiare la guida tecnica della formazione primavera. Infatti, tramite una nota pubblicata nel sito ufficiale, la società rosanero ha comunicato sia l'addio di Cristiano Del Grosso che l'arrivo del nuovo allenatore, Stefano De Angelis.

Il tecnico, reduce dall'esperienza alla guida della formazione U19 del Benevento, è dunque, il nuovo allenatore dei rosanero.

IL COMUNICATO

"Il Palermo FC comunica di aver affidato a Stefano De Angelis la guida tecnica della Primavera rosanero in sostituzione di Cristiano Del Grosso, a cui va il ringraziamento del Club per il lavoro svolto. A De Angelis il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero".