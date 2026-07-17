Antonio Palumbo è intervenuto in conferenza stampa:

Sui social del club si vede che ha legato molto con Patryk Peda.

«Sì, è il mio terzo figlio. È un bravissimo ragazzo e siamo quasi sempre insieme. Sono un po' più grande di lui e cerco di trasmettergli le cose giuste. È intelligentissimo e molto forte. Sono contento quando stiamo insieme e spero che lo sia anche lui.»

Che cosa le ha insegnato l'ultimo campionato?

«Ho imparato che ogni partita va affrontata come se fosse l'ultima. Quando ci metti qualcosa in più cresci tantissimo, sia personalmente sia come squadra. Abbiamo capito che dalla prima gara della prossima stagione non dovremo sbagliare nulla: né un dettaglio né un atteggiamento. Poi vedremo dove arriveremo, ma le qualità ci sono. Bisogna partire forte e continuare a pedalare.»

Per un giocatore come lei, che ama servire assist ai compagni, quanto è stimolante avere un finalizzatore come Joel Pohjanpalo?

«Quando hai un attaccante come Joel e lui riceve palla a trenta metri dalla porta, la prima cosa che devi fare è cercare di servirlo. Riesce sempre a inventarsi qualcosa e sbaglia davvero poco. Avere un giocatore di questo livello ti spinge a dare qualcosa in più, perché vuoi avvicinarti al suo livello. Per me è uno stimolo e anche un onore giocare con lui.»