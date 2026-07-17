Il centrocampista dei rosanero, Antonio Palumbo, è intervenuto in conferenza stampa:

L'ho vista arrivare in ritiro in condizioni decisamente migliori rispetto a un anno fa. È così?

«Sì, assolutamente. Ci tenevo ad arrivare in condizioni migliori rispetto all'anno scorso. Penso di aver perso le prime dieci partite della passata stagione e quest'anno non voglio perdermi nulla.»

Avete letto gli articoli che parlano di possibili cambiamenti societari?

«Non penso che a nessuno dei miei compagni piaccia leggere i giornali. Siamo una squadra abbastanza colta e preferiamo leggere un libro piuttosto che i giornali.»

È soddisfatto della scorsa stagione, sia dal punto di vista personale sia di squadra?

«Sì, sono soddisfatto. Penso che abbiamo disputato un buon campionato, ma non è bastato e quindi dobbiamo fare meglio. Per quanto riguarda la mia stagione, se fossi arrivato in condizioni migliori probabilmente avrei fatto anche qualcosina in più. L'obiettivo di quest'anno è crescere ancora.»