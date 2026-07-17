Nelle ultime ore, a soli 30 anni, è venuta a mancare Valentina Baldini, figlia dell’ex allenatore del Palermo. Colpita fin dalla nascita da una grave tetraparesi spastica, non è riuscita a superare la malattia. La società rosanero ha voluto esprimere il proprio cordoglio:

"Il Palermo FC, con il presidente Dario Mirri e tutta la famiglia City Football Group, esprime il proprio cordoglio per la prematura scomparsa di Valentina Baldini, figlia dell’ex allenatore rosanero Silvio.

Valentina è stata per la sua famiglia una straordinaria fonte di ispirazione, capace di trasmettere ogni giorno una profonda lezione di amore incondizionato e forza. Un bagaglio di valori che il tecnico ha spesso condiviso con i calciatori e con il Club rosanero, che per questo si stringe ancora più forte al dolore dei familiari".