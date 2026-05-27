Il futuro di Rui Modesto continua a essere uno dei temi principali in casa Palermo. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Il Messaggero Veneto, il club rosanero sta portando avanti i contatti con l’Udinese Calcio per cercare una soluzione che consenta di trattenere il giocatore anche nella prossima stagione, ma a condizioni economiche differenti rispetto a quelle inizialmente stabilite.

La dirigenza siciliana considera infatti Rui Modesto un profilo funzionale al "nuovo" progetto tecnico guidato da Filippo Inzaghi. Le sue caratteristiche, tra cui velocità, resistenza e grande duttilità tattica, lo rendono un elemento prezioso in grado di ricoprire più ruoli sulla corsia laterale, sia in fase offensiva che difensiva. Proprio questa versatilità ha convinto lo staff tecnico a spingere per una sua permanenza.

Il nodo principale resta però quello economico. Il prezzo fissato per il riscatto di 3 milioni di euro del cartellino viene ritenuto troppo alto dal Palermo, che non intende procedere a un investimento così oneroso senza prima rinegoziare le condizioni con l’Udinese. Per questo motivo, nelle prossime settimane sono previsti ulteriori contatti tra le parti per valutare possibili soluzioni alternative, come la riduzione della parte fissa o l’inserimento di bonus legati a presenze e obiettivi stagionali.

L’obiettivo del Palermo è quello di costruire una squadra competitiva per la corsa alla Serie A senza compromettere l’equilibrio finanziario del club. Molto dipenderà dalla disponibilità dell’Udinese a rivedere la propria posizione e dalla volontà del giocatore di continuare la sua esperienza in rosanero. Le prossime settimane saranno quindi decisive per definire il futuro di Rui Modesto, tra conferma in Sicilia o ritorno definitivo in Friuli.