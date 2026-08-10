Il giovane esterno ha trovato squadra.
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Svanisce definitivamente l'idea Issiana Kamate per il Palermo. Il classe 2004 dopo avere rifiutato proprio la società rosanero e l'Atletico Madrid, adesso - secondo quanto riportato da Fabrizio Romano - sarebbe ad un passo dall'Espanyol.
L'accordo tra l'Inter e la società spagnola sarebbe stato trovato sulla base di 3 milioni più il 50% della futura rivendita.
Ottima opportunità per il giovane esterno destro che adesso ha la opportunità di confrontarsi con i grandi della prima serie spagnola.
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