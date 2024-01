Palermo, senti Lupo: “Mi aspetto rinforzi con l’affare Verde saltato. Sul futuro…”

Le dichiarazioni dell'ex direttore sportivo di Palermo, Ascoli e SPAL tra le altre, Fabio Lupo anche sul calciomercato del club rosanero.

⚽️

Esperto dirigente, eclettico e dalle conoscenze profonde e trasversali, FabioLupo ha prestato la sua opera professionale con dedizione e profitto in diverse società militanti in tutte le categorie del calcio professionistico, dalla Serie A alla Lega Pro, facendosi costantemente apprezzare per le sue capacità gestionali e per l'indole sopraffina in materia di scouting. Intervistato ai microfoni di "TuttoMercatoWeb", l'ex direttore sportivo tra le altre di Torino, Palermo e Venezia - che l'anno scorso ha bruscamente divorziato dalla SPAL nel finale di stagione culminato nella retrocessione degli emiliani - ha detto la sua sulla corrente sessione di calciomercato invernale, dei massimi campionati italiani. Di seguito, le sue parole:

SERIE A -"Mia operazione preferita? Voglio sperare che sia quella delle prossime ore. Belotti alla Fiorentina è un’opportunità per il riscatto. Si è sempre fatto apprezzare, tutto sommato anche a Roma. Credo che la piazza di Firenze possa rilanciarlo. Nzola ha sbagliato qualche occasione di troppo e questo lo ha portato nel mirino della tifoseria. Mi aspettavo qualcosa in più scuramente dalla Fiorentina, avrebbe potuto fare qualcosa in più, come la Roma".

SERIE B -"In B tutto sommato un mercato abbastanza movimentato. Ci sono ancora dei colpi in cantiere. Affare più bello? Gaston Pereiro alla Ternana. È un giocatore che ha valori che hanno poco a che fare con la B. Mi aspetto rinforzi dal Palermo che con l’affare Verde che non è andato a buon fine qualcosa dovrà fare. E dalla Sampdoria che vuole agganciarsi alla zona playoff. Fabio Lupo ritorna? Valuteremo tutto a fine stagione. Qualcosa si muove, vedremo…”

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Palermo senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mediagol per scoprire tutte le news di giornata sui rosanero in campionato.