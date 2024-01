Calciomercato Palermo, Corriere dello Sport: “Rinaudo non molla Frosinone, c’è Baez”

Almeno tre rinforzi di livello per colmare il gap con le prime della classe. L'intento del Palermo di proprietà del CFG era piuttosto chiaro già all'alba di questa sessione invernale di calciomercato ed il binomio composto da Rinaudo e Bigon, di concerto con una capillare e qualificata rete di scouting, è al lavoro da mesi per individuare i profili più funzionali alla causa rosanero. L'edizione odierna del "Corriere dello Sport" fa il punto sulla situazione esterno d'attacco, che adesso manca, vista la cessione di Nicola Valente al Padova. L'ex Carrarese, da sempre un jolly dalla cintola in avanti, che adesso lascerà un vuoto importante nel fantomatico gioco delle coppie. Palermo alla ricerca di un'ala d'attacco pura, tecnicamente dotata e dalla chiara indole offensiva. Di Mariano ha fatto bene nelle ultime uscite ma incarna chiaramente altre caratteristiche e non può bastare come unica alternativa ad Insigne e Di Francesco. Sondaggi per Caso (promesso sposo della Cremnonese) e Antonucci, occhio a Baez, sempre del Frosinone, che secondo il noto quotidiano, è uno dei profili più graditi dalla società targata City Football Group in questo momento. Il classe '98 uruguaiano può giocare come ala sinistra, posizione dalla quale può convergere per andare al tiro rientrando col destro, o come punta centrale. Le sue qualità migliori sono la tecnica individuale e la buona velocità, inoltre è molto abile nel fornire assist per i compagni. Nel corso di questa stagione. in Serie A, ha totalizzato un gol ed un assist in appena dieci presenze, da tradurre in 500' minuti giocati.