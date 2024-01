Calciomercato Palermo, Repubblica: “Tentativo in extremis per Caso. La Cremonese…”

Ancora poche ore e ci sarà una svolta in merito al futuro di Giuseppe Caso. Il talentuoso jolly offensivo, trequartista o attaccante esterno, è in uscita dal Frosinone che ha dichiaratamente messo il suo profilo sul mercato per bocca del direttore sportivo, GuidoAngelozzi, e del tecnico della compagine ciociara, EusebioDi Francesco. Poco spazio, un gol e due assist tra presenze in Serie A ed in Coppa Italia per il classe 1998 in questa prima parte di stagione. Le big della Serie B da tempo sulle sue tracce per elevare cifra tecnica e gamma di opzioni in seno al reparto offensivo, con Cremonese e Palermo in primis a monitorare l'evoluzione del futuro del calciatore. Protagonista assoluto della promozione in A del Frosinone di Grosso nell'annata precedente in cui ha collezionato trentacinque presenze condite da ben nove gol e quattro assist: un fattore decisivo nella cavalcata trionfale dei ciociari, Caso ha letteralmente spostato gli equilibri nel campionato cadetto ma non è riuscito a ritagliarsi lo spazio auspicato in questo girone d'andata in massima serie.