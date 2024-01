Calciomercato Palermo, GdS: “Verde no. Elia e Antonucci le alternative dallo Spezia”

Lo Spezia voleva giocare al rialzo. Si fanno i nomi di Antonucci e l'ex Elia per il calciomercato in entrata. Nicola Valente saluta Palermo.

L'edizione odierna del Giornale di Sicilia analizza le possibilità che ha il Palermo, in sede di calciomercato invernale, di chiudere un colpo in attacco, dopo aver ceduto NicolaValente al Padova e vedersi sfumare sul filo di lana DanieleVerde. Oltre alla trattativa sempre più indirizzata tra Cremonese e Frosinone per GiuseppeCaso. In queste ultime ore, secondo quanto trapelato, la società targata City Football Group starebbe monitorando con attenzione la possibilità di continuare a trattare con lo Spezia, ma per altri due profili, comunque adatti agli standard della categoria.

Il primo nome è quello di Mirko Antonucci, attaccante scuola Roma, classe 1999, autore di un gol in 19 presenze, con i bianconeri nel corrente campionato di Serie B. Inoltre, il nativo della Capitale, ha vestito maglie importanti come quelle di Pescara, Salernitana e Cittadella. Ha già grande esperienza in cadetteria e vanta oltre 100 presenze e 15 reti. Ala sinistra di piede destro, sa giocare anche con il sinistro. Può giocare su entrambe le fasce dove si distingue per l'imprevedibilità e la buona tecnica individuale. Bravo nel muoversi senza palla per attaccare gli spazi.

L'alternativa ad Antonucci è una vecchia conoscenza di Palermo e del Palermo: Salvatore Elia, anche esso in forza attualmente allo Spezia. In questa stagione è sceso in campo per 18 volte, senza mai trovare la via della rete o dell'assist. Per quanto concerne la sua esperienza in Viale del Fante, particolarmente caratterizzata da un infortunio rimediato ad ottobre, al crociato. Per il ventiquattrenne nativo di Prato, solo 10 presenze e ben 3 gol siglati, accompagnati da un'assist vincente. D'altro canto, sia Elia, che Antonucci, sono solo ed esclusivamente delle opzioni da valutare. Infatti, il club targato City Football Group, secondo il noto quotidiano siciliano, potrebbe anche non sostituire Valente.

