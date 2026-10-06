Il Palermo si prepara a un nuovo tour de force che potrebbe essere decisivo per consolidare il primato in classifica. Come ricorda il Giornale di Sicilia, lo scorso anno il ciclo di partite tra metà ottobre e i primi di novembre aveva finito per ridimensionare le ambizioni rosanero, rendendo poi troppo ampio il distacco dalle prime. Stavolta Inzaghi spera che la squadra abbia imparato la lezione: in 27 giorni arriveranno sei gare, quattro delle quali in trasferta, e raccogliere più punti possibile potrebbe dare ulteriore forza al sogno promozione.

Il primo blocco stagionale, con sette partite in 33 giorni tra campionato e Coppa Italia, aveva visto il Palermo esprimersi molto bene, anche grazie alle cinque gare disputate al Barbera. In trasferta sono arrivati il successo di Arezzo e il pareggio di Avellino, ma ora servirà alzare il rendimento lontano da casa. Si parte sabato con l’Empoli, reduce dal cambio in panchina con l’addio a Pagliuca e l’arrivo di Andreoletti. I toscani hanno raccolto due vittorie e tre sconfitte nelle prime cinque giornate e il Palermo dovrà provare ad approfittare del momento complicato.

Più impegnativa sarà la trasferta successiva, quella del 17 ottobre sul campo del Mantova, attualmente secondo in classifica. I biancorossi sono già stati battuti dal Palermo in Coppa Italia poco più di un mese fa, in una partita nella quale i rosanero si imposero nonostante un ampio turnover e riuscirono a reagire anche dopo la doppia rimonta degli avversari. Al Martelli, però, sarà una sfida completamente diversa.

Dopo Mantova, il Palermo tornerà al Barbera il 25 ottobre per affrontare la Carrarese, che durante la sosta ha cambiato allenatore, sostituendo Cioffi con Pagliuca. Gli apuani hanno iniziato con un solo punto nelle prime cinque gare, ma il quotidiano invita a non sottovalutarne carattere e compattezza. L’obiettivo dei rosanero sarà anche quello di prolungare l’ottimo rendimento casalingo del 2026.

Tre giorni più tardi arriverà uno degli appuntamenti più delicati dell’intero calendario: la trasferta contro il Pisa. Sarà anche il ritorno di Inzaghi nella città che lo scorso anno aveva guidato alla promozione in Serie A. I toscani puntano a una nuova risalita e il Palermo sarà chiamato a fermarne le ambizioni. Il tour de force si concluderà poi il 1° novembre al Barbera contro il Vicenza, proprio in occasione del 126° compleanno del club: una gara nella quale i rosanero vorranno festeggiare con un risultato positivo, senza però sottovalutare le ambizioni dei veneti.

L’ultima partita prima della nuova sosta sarà infine quella del 6 novembre ad Ascoli. Una sfida particolare anche per i ricordi legati alla promozione in Serie B del 2022, visto che tra i marchigiani militano Damiani, Silipo e soprattutto l’ex capitano Brunori. Ma, come sottolinea il Giornale di Sicilia, in campo non ci sarà spazio per la nostalgia: l’Ascoli ha conquistato dieci punti nelle prime cinque giornate e rappresenta un’altra delle insidie di questo intenso periodo.

Fonte: Giornale di Sicilia