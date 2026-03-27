Palermo, seduta pomeridiana per la squadra di Inzaghi

Il Palermo nel pomeriggio odierno ha proseguito la preparazione in vista della sfida contro l' Avellino , in programma domenica cinque aprile.

"È proseguita oggi pomeriggio la preparazione del Palermo guidato da Filippo Inzaghi. I rosanero, dopo una fase di riscaldamento, hanno svolto una partita 10 vs 10 a metà campo. A concludere la seduta un’esercitazione basata su cross e conclusioni in porta".