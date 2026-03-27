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Palermo, seduta pomeridiana per la squadra di Inzaghi

Palermo, seduta pomeridiana per la squadra di Inzaghi - immagine 1
Prosegue la preparazione in vista dell'Avellino: la nota del club
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Il Palermo nel pomeriggio odierno ha proseguito la preparazione in vista della sfida contro l'Avellino, in programma domenica cinque aprile.

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"È proseguita oggi pomeriggio la preparazione del Palermo guidato da Filippo Inzaghi. I rosanero, dopo una fase di riscaldamento, hanno svolto una partita 10 vs 10 a metà campo. A concludere la seduta un’esercitazione basata su cross e conclusioni in porta".

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