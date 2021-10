Palermo, seduta al Cus: Silipo lascia il campo per infortunio, le sue condizioni

Andrea Silipo è stato costretto a lasciare il terreno di gioco anzitempo a causa di un infortunio

Il Palermo a lavoro con attenzione e scrupolosità per preparare la sfida di domenica pomeriggio, valevole per la nona giornata del Girone C di Serie C. Presso lo stadio Amerigo Liguori di Torre del Greco la Turris sarà l'avversaria di Francesco De Rose e compagni. I tre punti in palio valgono doppio considerato che le due compagini si trovano a pari punti al terzo posto in classifica. I siciliani - reduci da una convincente vittoria maturata per tre a zero ai danni del Foggia di Zeman - puntano al bis in Campania. La franchigia targata Bruno Caneo aspira, invece, al riscatto dopo la debacle sul campo del Bari di Mignani (4-2 il finale).