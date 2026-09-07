Sarà Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido a dirigere il match di oggi tra Palermo e Sampdoria. L’arbitro sarà coadiuvato dagli assistenti Mondin e Fontani, mentre il quarto uomo sarà Feliciani. Al VAR ci sarà Volpi, coadiuvato da Paterna in qualità di AVAR.

Marchetti ha diretto il Palermo in tre occasioni durante la sua carriera e il bilancio, per la formazione rosanero, è negativo: due sconfitte e un pareggio.

I PRECEDENTI

Il direttore di gara della sezione di Ostia Lido ha arbitrato per la prima volta il Palermo in una sfida contro il Frosinone di tre stagioni fa. La formazione rosanero, allora allenata da Alessio Dionisi, passò in vantaggio allo Stirpe con una rete di Roberto Insigne salvo poi essere stata ripresa da un gol di Bracaglia. Nella medesima stagione ha diretto anche Reggiana-Palermo, sfida terminata 2-1 in favore della formazione padrone di casa. Ed, infine, ha arbitrato Juve Stabia-Palermo, dello scorso anno, finita 1-0 per la squadra di Castellamare di Stabia con gol decisivo di Cacciamani.