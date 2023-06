Palermo, rinnovo per Claudio Gomes: adesso è il turno di Pigliacelli e Buttaro

Si attende solo l'ufficialità del prolungamento di Claudio Gomes , diventato per larghi tratti un punto fermo della compagine rosanero, perdendosi un po' per strada lungo il finale di stagione. Per lui il nuovo contratto avrà come scadenza giugno 2027. Un attestato di stima e di fiducia dal parte del City Football Group, che lo ha seguito in tutto il suo percorso di crescita.

Geometrie, duttilità, interdizione e schermatura della retroguardia, sagacia tattica e tanta corsa per il 22enne cresciuto nelle giovanili del Paris Saint-Germain dal 2013 al 2018. A soli 18 anni fa già parte della compagine di Pep Guardiola, in cui registra solamente una presenze in prima squadra in EFL Cup. Girato in prestito allo Jong PSV, formazione giovanile del noto club olandese, Gomes colleziona 21 presenze di spessore che gli valgono la convocazione in nazionale francese tra U19 e U20. Poi il ritorno al City, dove però le porte sono nuovamente sbarrate, il nuovo prestito stavolta in Championship al Barnsley. 31 apparizioni con gli inglesi condite da una marcatura, poi il nuovo rientro a Manchester, antecedente al trasferimento a Palermo. Per il classe 2000, adesso si guarda al futuro.